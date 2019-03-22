Израиль втрое чаще не пропускает украинцев, чем Украина - израильтян

"Сейчас мы продолжаем выполнять свои обязательства в контексте усиленного контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Соответственно растет количество отказов в пересечении границы иностранцам, в том числе гражданам Израиля. Мы в этом году уже отказали в пересечении границы более 300 гражданам Израиля. В то же время представители пограничной службы Израиля отказали во въезде 900 гражданам Украины", - рассказал Слободян.

По его словам, причины непропуска украинцев почти те же, что и непропуска израильтян в Украину, в частности, неподтверждение цели поездки. В то же время он отметил, что израильские правоохранители крайне плохо относятся к украинцам.

"Наши граждане жалуются на очень пренебрежительное, а иногда даже хамское отношение со стороны представителей израильских правоохранительных органов", - добавил он.

Как сообщал УНН, 15 февраля в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев.

Сообщалось, что украинцев задержали без объяснений. Вероятно, они были задержаны в знак протеста на недопуск в Украину 35 граждан Израиля. Позже вопрос был решен.