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Ізраїль втричі частіше не пропускає українців, аніж Україна - ізраїльтян

Київ • УНН

 • 16190 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку року в Україну не пропустили близько 300 громадян Ізраїлю, тоді як Ізраїль не пропустив майже 900 громадян України. Водночас українці скаржаться на погане ставлення ізраїльських правоохоронців. Про це журналісту УНН розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Ізраїль втричі частіше не пропускає українців, аніж Україна - ізраїльтян

“Наразі ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання в контексті посиленого контролю за в’їздом іноземців на територію України. Відповідно зростає кількість відмов у перетині кордону іноземцям, у тому числі громадянам Ізраїлю. Ми у цьому році вже відмовили у перетині кордону понад 300 громадянам Ізраїлю. У той же час представники прикордонної служби Ізраїлю відмовили у в’їзді 900 громадянам України”, - розповів Слободян.

За його словами, причини непропуску українців майже ті самі, що й непропуск ізраїльтян в Україну, зокрема, непідтвердження мети поїздки. Водночас він зазначив, що ізраїльські правоохоронці вкрай погано ставляться до українців.

“Наші громадяни скаржаться на дуже зверхнє, а подекуди навіть хамське ставлення з боку представників ізраїльських правоохоронних органів”, - додав він.

Як повідомляв УНН, 15 лютого в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона кілька годин утримували 140 українців.

Повідомлялося, що українців затримали без пояснень. Ймовірно, вони були затримані на знак протесту на недопуск в Україну 35 громадян Ізраїлю. Пізніше питання було вирішене.

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