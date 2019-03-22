Ізраїль втричі частіше не пропускає українців, аніж Україна - ізраїльтян

КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку року в Україну не пропустили близько 300 громадян Ізраїлю, тоді як Ізраїль не пропустив майже 900 громадян України. Водночас українці скаржаться на погане ставлення ізраїльських правоохоронців. Про це журналісту УНН розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.