Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

Как сообщал УНН, во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными были ранены и застрелены около 70 палестинцев.