Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 1 апреля, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман, со ссылкой на DW передает УНН.
"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.
Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.
Как сообщал УНН, во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными были ранены и застрелены около 70 палестинцев.