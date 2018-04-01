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Ізраїль відмовився від незалежного розслідування зіткнень в секторі Газа

Київ • УНН

 • 10212 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Ізраїль не буде проводити незалежне розслідування зіткнень між палестинськими демонстрантами і ізраїльськими військовослужбовцями в секторі Газа. Про це в неділю, 1 квітня, заявив ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, з посиланням на DW передає УНН.

"Ніякої комісії з розслідування не буде", - повідомив він, додавши, що планів співпрацювати з подібними структурами у нього також немає.

Розібратися в тому, що сталося в секторі Газа, раніше зажадали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Як повідомляв УНН, під час протестів на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими були поранені і застрелені близько 70 палестинців.

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