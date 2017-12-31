Израиль осуществил авиаудар по позиции ХАМАС в секторе Газа

“В ответ на запущенные в пятницу по региональным советам Шаар ха-Негев и Сдот-Негев в южной части Израиля ракеты в субботу вечером самолеты ВВС Израиля нанесли удар по принадлежащему террористическому движению ХАМАС наблюдательном посту в южной части сектора Газа”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 14 декабря в секторе Газа израильская авиация атаковала три объекта ХАМАС.