Ізраїль здійснив авіаудар по позиції ХАМАС у секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Ізраїль завдав авіаційного удару по наглядовому посту ХАМАС в секторі Газа. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“У відповідь на запущені в п’ятницю по регіональним радам Шаар ха-Негев і Сдот-Негев в південній частині Ізраїлю ракети в суботу ввечері літаки ВПС Ізраїлю завдали удару по приналежному терористичного руху ХАМАС спостережній посаді в південній частині сектора Газа”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 14 грудня секторі Газа ізраїльська авіація атакувала три об’єкти ХАМАС.