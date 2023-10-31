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Израиль утверждает, что атаковал боевиков ХАМАС в туннелях Газы

Киев • УНН

 • 46725 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в большой сети тоннелей под анклавом Газа на фоне активизации наземной операции, информирует УНН.

Израиль утверждает, что атаковал боевиков ХАМАС в туннелях Газы

Цитата

"За последние сутки объединенные силы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) поразили примерно 300 целей, включая посты противотанковых ракет и ракетные пусковые установки, расположенные под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении израильских военных в X.

Дополнение

Как сообщает Reuters со ссылкой на слова очевидцев, в понедельник израильские войска нанесли удар по главной дороге Газы с севера на юг и атаковали город Газа с двух направлений. Израиль также заявил, что его войска освободили из плена солдата ХАМАС.

Добавим

Times of Israel сообщает, что, по словам начальника штаба иранской армии Мохаммада Багери, под северной частью сектора Газа находится более 400 километров туннелей. Через некоторые из них могут проезжать транспортные средства и мотоциклы. По словам командира, в некоторых туннелях есть вход в Израиль.

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