Ізраїль стверджує, що атакував бойовиків ХАМАС у тунелях Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків ХАМАС у великій мережі тунелів під анклавом Газа на тлі активізації наземної операції, інформує УНН.
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"За останню добу об'єднані сили ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) вразили приблизно 300 цілей, включно з постами протитанкових ракет і ракетними пусковими установками, розташованими під шахтами, а також військовими комплексами всередині підземних тунелів, які належать терористичній організації ХАМАС", - ідеться в заяві ізраїльських військових у X.
Доповнення
Як повідомляє Reuters із посиланням на слова очевидців, у понеділок ізраїльські війська завдали удару по головній дорозі Гази з півночі на південь і атакували місто Газа з двох напрямків. Ізраїль також заявив, що його війська звільнили з полону солдата ХАМАС.
Додамо
Times of Israel повідомляє, що за словами начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері, під північною частиною сектора Газа є понад 400 кілометрів тунелів. Через деякі з них можуть проїжджати транспортні засоби та мотоцикли. Деякі з тунелів мають вхід всередину Ізраїлю, стверджує командир.