Израиль ужесточил правила "зеленого пропуска" COVID-19, что вызвало протесты

Детали

Израиль стал первой страной, которая сделала повторную прививку требованием для своего цифрового паспорта вакцинации. Этот шаг широко рассматривается как способ к поощрению повторной вакцинации среди тех, кто еще не получил третью дозу.

Согласно новым правилам, люди должны были получить дополнительную вакцинацию, чтобы иметь право на “зеленый пропуск”. Тем, кто получил две дозы вакцины, и тем, кто оправился от коронавируса, будут выданы пропуска, действительные в течение шести месяцев после их вакцинации или выздоровления.

Десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против системы “зеленых пропусков”. Противники системы заявили, что это форма “принудительной вакцинации”.

“Мы категорически против любых принудительных прививок или любых принудительных лекарств, и мы категорически против того, чтобы делать с нашими детьми и внуками что-нибудь, с чем мы не согласны”, — сказала одна из протестующих.

Дополнение

В начале этого года Израиль провел вакцинацию большей части своего взрослого населения после заключения соглашения с Pfizer о торговле медицинскими данными в обмен на стабильные поставки доз вакцины.

Этим летом Израиль начал кампанию ревакцинации. Более 60% населения Израиля получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech, и почти 3,5 миллиона из 9,3 миллиона граждан Израиля получили бустерную дозу вакцины. Но еще как минимум 2 миллиона получили лишь две дозы, и многие из них потеряют привилегии, дарованные “зеленым пропуском”.

В последние месяцы в Израиле наблюдается всплеск новых случаев коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на воскресенье более 70% с 588 серьезных случаев заболевания коронавирусом в израильских больницах были непривитыми.