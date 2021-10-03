Ізраїль посилив правила "зеленої перепустки" COVID-19, що викликало протести

Деталі

Ізраїль став першою країною, яка зробила повторне щеплення вимогою для свого цифрового паспорта вакцинації. Цей крок широко розглядається як спосіб до заохочення повторної вакцинації серед тих, хто ще не отримав третю дозу.

Згідно з новими правилами, люди повинні були отримати додаткову вакцинацію, щоб мати право на “зелену перепустку”. Тим, хто отримав дві дози вакцини, і тим, хто видужав від коронавірусу, будуть видані пропуски, дійсні протягом шести місяців після дати їх вакцинації або одужання.

Десятки ізраїльтян влаштували демонстрації по всій країні на знак протесту проти системи “зелених перепусток”. Противники системи заявили, що це форма “примусової вакцинації”.

“Ми категорично проти будь-яких примусових щеплень або будь-яких примусових ліків, і ми категорично проти того, щоб робити з нашими дітьми і онуками що-небудь, з чим ми не згодні”, — сказала одна з протестувальниць.

Доповнення

На початку цього року Ізраїль провів вакцинацію більшої частини свого дорослого населення після укладення угоди з Pfizer про торгівлю медичними даними в обмін на стабільні поставки доз вакцини.

Цього літа Ізраїль почав кампанію ревакцинації. Більше 60% населення Ізраїлю отримали дві дози вакцини Pfizer/BioNTech, і майже 3,5 мільйона з 9,3 мільйона громадян Ізраїлю отримали бустерну дозу вакцини. Але ще як мінімум 2 мільйони отримали лише дві дози, і багато хто з них втратять привілеї, даровані “зеленою перепусткою”.

В останні місяці в Ізраїлі спостерігається сплеск нових випадків коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на неділю понад 70% з 588 серйозних випадків захворювання коронавірусом в ізраїльських лікарнях були нещепленими.