Израиль пригрозил Ирану из-за ядерной программы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт вновь пригрозил Ирану последствиями из-за ядерной программы Тегерана. Об этом он заявил в понедельник, 27 сентября, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на DW.
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“Ядерная программа Ирана достигла поворотного момента — и наша терпеливость также. Слова не могут остановить центрифуги. Но мы не позволим Ирану получить ядерное оружие”, — заявил Беннет.
Премьер призвал международное сообщество действовать вместе. “Если мы возьмем это на себя, если мы серьезно хотим остановить, если мы используем наши ресурсы, то мы сможем это сделать”, — подчеркнул он.
Напомним
С апреля в Вене продолжаются переговоры по спасению атомного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году. Дипломатические усилия стран-участниц — Китая, Германии, Франции, Великобритании и России — направлены на возвращение США к соглашению, что включает также отмены санкций против Ирана. Вместе с тем власть в Тегеране должен снова придерживаться своих обязательств.
После президентских выборов в Иране в середине июня и смены правительства переговоры были прерваны. Теперь их должен продолжить команда новоизбранного президента Раисе, которого считают ультраконсервативным политиком.
США вышли из атомной сделки при бывшем президенте страны Дональде Трампе в 2018 году и снова ввели жесткие экономические санкции в отношении Ирана. В свою очередь Тегеран начал постепенно отходить от выполнения своих обязательств по соглашению и наращивать ядерный потенциал. Иран даже начал производство урана, степень очистки которого почти вплотную приближалась к уровню, необходимого для производства ядерного оружия.