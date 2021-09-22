Президент Ірану вимагає скасування всіх санкцій США

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“Ісламська Республіка вважає корисними переговори, кінцевим результатом яких є скасування всіх репресивних санкцій (США). Політика “максимального гноблення” (США) все ще триває. Ми не хочемо нічого більшого, ніж ми по праву. Ми вимагаємо виконання міжнародних правил. Усі сторони повинні залишатися вірними ядерній угоді та Резолюції ООН на практиці", - сказав Раїсі у своєму попередньо записаному зверненні.

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Іран та Сполучені Штати у квітні розпочали у Відні непрямі переговори про відновлення ядерної угоди, але вони припинилися через два дні після того, як Раїсі був обраний президентом Ірану в червні.

Повторне введення санкцій США Трампом у 2018 році спонукало Тегеран порушити обмеження ядерної угоди. Тегеран каже, що його ядерні кроки можуть бути зворотними, якщо Вашингтон скасує всі санкції.

Раїсі, що багато років повторює офіційну позицію Ірану, сказав, що ядерна зброя “не має місця у нашій оборонній доктрині та політиці санкцій”.

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