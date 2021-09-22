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Президент Ирана требует отмены всех санкций США

Президент Ирана требует отмены всех санкций США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Иран хочет восстановить ядерные переговоры с мировыми державами, которые приведут к отмене санкций США, заявил президент Ирана Ебрагим Раисе на ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Исламская Республика считает полезными переговоры, конечным результатом которых является отмена всех репрессивных санкций (США). Политика „максимального угнетения“ (США) все еще продолжается. Мы не хотим ничего большего, чем мы по праву. Мы требуем выполнения международных правил. Все стороны должны оставаться верными ядерной сделке и Резолюции ООН на практике ”, - сказал Раисе в своем предварительно записанном обращении.

Детали

Иран и Соединенные Штаты в апреле начали в Вене непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки, но они прекратились через два дня после того, как Раисе был избран президентом Ирана в июне.

Повторное введение санкций США Трампом в 2018 году побудило Тегеран нарушить ограничения ядерной сделки. Тегеран говорит, что его ядерные шаги могут быть обратными, если Вашингтон отменит все санкции.

Раисе, много лет повторяет официальную позицию Ирана, сказал, что ядерное оружие “не имеет места в нашей оборонной доктрине и политике санкций”.

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