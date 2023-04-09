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Израиль начал мобилизацию резервистов

Израиль начал мобилизацию резервистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Израиль начал вызывать полицию и армейских резервистов после того, как в результате отдельных нападений в Тель-Авиве и на Западном берегу погибли три человека, в том числе итальянский турист и две британско-израильские сестры. Об этом УНН информирует со ссылкой на Agence France Presse.

Ранее

Итальянец был убит, а семеро других туристов получили ранения, когда израильский араб въехал на автомобиле в пешеходов на набережной Тель-Авива в пятницу вечером, после чего был застрелен. 

Ранее в пятницу две сестры британского происхождения, 16 и 20 лет, были убиты, а их мать серьезно ранена, когда их автомобиль был обстрелян в долине реки Иордан на оккупированном Западном берегу.

Детали

После теракта в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил полиции «мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции» и приказал армии «мобилизовать дополнительные силы», говорится в сообщении его офиса.

Полиция заявила, что четыре резервных батальона пограничной полиции будут развернуты в центрах городов с воскресенья в дополнение к подразделениям, которые уже развернуты в районе Иерусалима и в центральном городе Лод, в котором проживает смешанное еврейско-арабское население.

Добавим

Израиль подвергся массированному авиаудару с территории Ливана. Это был самый сильный ракетный обстрел из Ливана с тех пор, как Израиль вел 34-дневную войну с группировкой «Хизбалла» в 2006 году. 

В этом году Рамадан совпал с еврейским праздником Песах, что вызвало напряженность в отношениях с десятками тысяч палестинцев, которые молятся в мечети Аль-Акса во время месяца мусульманского поста.

Палестинцы опасаются, что правительство Нетаньяху может изменить давние правила, которые позволяют евреям посещать, но не молиться на территории мечети.

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