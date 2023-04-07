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Теракт на набережній Тель-Авіва: автомобіль в'їхав у натовп вбивши людину, шестеро поранено

Теракт на набережній Тель-Авіва: автомобіль в'їхав у натовп вбивши людину, шестеро поранено

Київ • УНН

 • 959147 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що шістьох людей поранено внаслідок теракту в Тель-Авіві, пише УНН.

Деталі

За даними MDA, одна людина загинула та шість поранено. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, один – у стані середньої тяжкості, двоє інших – легко поранені.

Щонайменше двоє жертв отримали поранення внаслідок обстрілу.

Зловмисника було "нейтралізовано", додає служба. У поліції кажуть, що обставини інциденту ще з'ясовуються.

"Спочатку він таранив людей машиною, потім перекинувся. Люди подумали, що це аварія, побігли допомагати, а там терорист зі зброєю. Вбитий у теракті - турист із Італії", - повідомляє Телеграм-канал "Ізраїльські трудові будні".

Додамо

Двох сестер було вбито, а їх матір серйозно поранено в результаті теракту на Західному березі в п'ятницю, що загострило і без того напружену ситуацію в Ізраїлі.

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