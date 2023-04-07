Теракт на набережній Тель-Авіва: автомобіль в'їхав у натовп вбивши людину, шестеро поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що шістьох людей поранено внаслідок теракту в Тель-Авіві, пише УНН.
Деталі
За даними MDA, одна людина загинула та шість поранено. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, один – у стані середньої тяжкості, двоє інших – легко поранені.
Щонайменше двоє жертв отримали поранення внаслідок обстрілу.
Зловмисника було "нейтралізовано", додає служба. У поліції кажуть, що обставини інциденту ще з'ясовуються.
"Спочатку він таранив людей машиною, потім перекинувся. Люди подумали, що це аварія, побігли допомагати, а там терорист зі зброєю. Вбитий у теракті - турист із Італії", - повідомляє Телеграм-канал "Ізраїльські трудові будні".
Додамо
Двох сестер було вбито, а їх матір серйозно поранено в результаті теракту на Західному березі в п'ятницю, що загострило і без того напружену ситуацію в Ізраїлі.