Теракт на набережной Тель-Авива: автомобиль въехал в толпу убив человека, шестеро ранены

Детали

По данным MDA, один человек погиб и шесть ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, двое других – легко ранены.

По меньшей мере две жертвы получили ранения в результате обстрела.

Злоумышленник был "нейтрализован", добавляет служба. В полиции говорят, что обстоятельства инцидента еще выясняются.

"Сначала он таранил людей машиной, потом перевернулся. Люди подумали, что это авария, побежали помогать, а там террорист с оружием. Убитый в теракте - турист из Италии", - сообщает Телеграм-канал "Израильские трудовые будни".

Добавим

Две сестры были убиты, а их мать серьезно ранена в результате теракта на Западном берегу в пятницу, что обострило и без того напряженную ситуацию в Израиле.