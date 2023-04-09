Ізраїль почав мобілізацію резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ізраїль почав викликати поліцію та армійських резервістів після того, як внаслідок окремих нападів у Тель-Авіві та на Західному березі загинули троє людей, у тому числі італійський турист та дві британсько-ізраїльські сестри. Про це УНН інформує з посиланням на Agence France Presse.
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Італієць був убитий, а семеро інших туристів зазнали поранень, коли ізраїльський араб в'їхав на автомобілі у пішоходів на набережній Тель-Авіва в п'ятницю ввечері, після чого був застрелений.
Раніше в п'ятницю дві сестри британського походження, 16 і 20 років, були вбиті, а їхня мати серйозно поранена, коли їхній автомобіль був обстріляний в долині річки Йордан на окупованому Західному березі.
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Після теракту в Тель-Авіві прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив поліції «мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції» та наказав армії «мобілізувати додаткові сили», йдеться у повідомленні його офісу.
Поліція заявила, що чотири резервні батальйони прикордонної поліції будуть розгорнуті в центрах міст з неділі на додаток до підрозділів, які вже розгорнуті в районі Єрусалиму і в центральному місті Лод, в якому проживає змішане єврейсько-арабське населення.
Додамо
Ізраїль зазнав масованого авіаудару з території Лівану. Це був найсильніший ракетний обстріл з Лівану з того часу, як Ізраїль вів 34-денну війну з угрупуванням «Хізбалла» у 2006 році.
Цього року Рамадан співпав із єврейським святом Песах, що викликало напруженість у стосунках із десятками тисяч палестинців, які моляться у мечеті Аль-Акса під час місяця мусульманського посту.
Палестинці побоюються, що уряд Нетаньягу може змінити давні правила, які дають змогу євреям відвідувати, але не молитися на території мечеті.