Ізраїль почав мобілізацію резервістів

ukru
Ексклюзив
15:02 • 56693 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 94902 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 123604 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 271155 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 189769 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 177525 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 284061 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456280 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347039 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357678 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 192931 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 158535 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 155406 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 113273 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 66803 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 271184 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 284075 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 513869 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 647523 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 670780 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 51774 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 66805 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 155406 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 192931 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 208898 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Ізраїль почав мобілізацію резервістів

Ізраїль почав мобілізацію резервістів

Київ • УНН

 • 4396583 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ізраїль почав викликати поліцію та армійських резервістів після того, як внаслідок окремих нападів у Тель-Авіві та на Західному березі загинули троє людей, у тому числі італійський турист та дві британсько-ізраїльські сестри. Про це УНН інформує з посиланням на Agence France Presse.

Раніше

Італієць був убитий, а семеро інших туристів зазнали поранень, коли ізраїльський араб в'їхав на автомобілі у пішоходів на набережній Тель-Авіва в п'ятницю ввечері, після чого був застрелений. 

Раніше в п'ятницю дві сестри британського походження, 16 і 20 років, були вбиті, а їхня мати серйозно поранена, коли їхній автомобіль був обстріляний в долині річки Йордан на окупованому Західному березі.

Деталі

Після теракту в Тель-Авіві прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив поліції «мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції» та наказав армії «мобілізувати додаткові сили», йдеться у повідомленні його офісу.

Поліція заявила, що чотири резервні батальйони прикордонної поліції будуть розгорнуті в центрах міст з неділі на додаток до підрозділів, які вже розгорнуті в районі Єрусалиму і в центральному місті Лод, в якому проживає змішане єврейсько-арабське населення.

Додамо

Ізраїль зазнав масованого авіаудару з території Лівану. Це був найсильніший ракетний обстріл з Лівану з того часу, як Ізраїль вів 34-денну війну з угрупуванням «Хізбалла» у 2006 році. 

Цього року Рамадан співпав із єврейським святом Песах, що викликало напруженість у стосунках із десятками тисяч палестинців, які моляться у мечеті Аль-Акса під час місяця мусульманського посту.

Палестинці побоюються, що уряд Нетаньягу може змінити давні правила, які дають змогу євреям відвідувати, але не молитися на території мечеті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59