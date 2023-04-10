Израиль подписал соглашение на 400 миллионов долларов о продаже Греции противотанкового комплекса "Spike"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Израиль подписал соглашение на сумму 1,44 миллиарда шекелей (400 миллионов долларов) о продаже противотанкового ракетного комплекса "Spike" Греции, сообщило в понедельник министерство обороны Израиля, всего через несколько дней после заключения аналогичного соглашения о предоставлении средств противовоздушной обороны Финляндии, информирует УНН.
Spike - это управляемая противотанковая ракета, которая используется во многих странах ЕС и НАТО и произведена израильским государственным оборонным подрядчиком Rafael.
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"Ракеты Spike укрепят портфель оперативных средств греческой армии, и мы ожидаем дальнейшего расширения за счет стратегического сотрудничества в ближайшем будущем", - сказал генеральный директор Rafael Йоав Хар-Эвен.
Министр обороны Израиля заявил, что соглашение укрепляет связи между странами.
Дополнение
На прошлой неделе Израиль и Rafael заявили, что поставят Финляндии передовую систему ПВО David's Sling после того, как 4 апреля она официально присоединилась к Организации Североатлантического договора.
Финляндия получит систему обороны, предназначенную для перехвата баллистических и крылатых ракет, за 316 миллионов евро. Это все еще требует одобрения Соединенных Штатов, которые участвуют в разработке системы.
Финляндия заявила, что соглашение с Израилем значительно повысит ее возможности, а Израиль назвал его "квантовым скачком" в оборонном сотрудничестве между странами.