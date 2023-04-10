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Ізраїль підписав угоду на 400 мільйонів доларів про продаж Греції протитанкового комплексу "Spike"

Ізраїль підписав угоду на 400 мільйонів доларів про продаж Греції протитанкового комплексу "Spike"

Київ • УНН

 • 644172 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ізраїль підписав угоду на суму 1,44 мільярда шекелів (400 мільйонів доларів) про продаж протитанкового ракетного комплексу "Spike" Греції, повідомило в понеділок міністерство оборони Ізраїлю, всього через кілька днів після укладання аналогічної угоди про надання засобів протиповітряної оборони Фінляндії, інформує УНН.

Spike - це керована протитанкова ракета, яка використовується в багатьох країнах ЄС і НАТО і вироблена ізраїльським державним оборонним підрядником Rafael.

Цитата

"Ракети Spike зміцнять портфель оперативних засобів грецької армії, і ми очікуємо подальшого розширення за рахунок стратегічного співробітництва в найближчому майбутньому", - сказав генеральний директор Rafael Йоав Хар-Евен.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що угода зміцнює зв'язки між країнами.

Доповнення

Минулого тижня Ізраїль та Rafael заявили, що поставлять Фінляндію передову систему ППО David's Sling після того, як 4 квітня вона офіційно приєдналася до Організації Північноатлантичного договору.

Фінляндія отримає систему оборони, призначену для перехоплення балістичних та крилатих ракет, за 316 мільйонів євро. Це все ще вимагає схвалення з боку Сполучених Штатів, які беруть участь у розробці системи.

Фінляндія заявила, що угода з Ізраїлем значно підвищить її можливості, а Ізраїль назвав її "квантовим стрибком" у оборонній співпраці між країнами.

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