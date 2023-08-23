Израиль прислал Украине несколько тонн лекарств на сумму 100 млн грн

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"Мы продолжаем помогать Украине в это трудное время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Детали

Отмечается, что закупку необходимых медикаментов помогли организовать Минздрав Украины, Минобороны, ВСУ, Министерство здравоохранения Израиля, МИД Украины, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.

"Это событие является примером эффективного международного сотрудничества, взаимодействия государственного, частного и общественного сектора и их важного вклада в обеспечение наших военных необходимой помощью", – отметила заместитель Минздрава по вопросам цифровизации Мария Карчевич.

Сообщается, что медикаменты передадут украинским военным для сохранения их жизни и здоровья.

Напомним

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что медицинское страхование и другая помощь, которая предоставляется украинским беженцам в Израиле, будет продлена до конца года.