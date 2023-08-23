Ізраїль надіслав Україні кілька тонн ліків на суму 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю надіслало Україні кілька тонн ліків вартістю 100 мільйонів гривень як гуманітарну допомогу. Збір коштів організували за запитом ЗСУ, інформує УНН з посиланням на сайт Кабінету Міністрів України.
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"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", - сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
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Зазначається, що закупку необхідних медикаментів допомогли організувати МОЗ України, Міноборони, ЗСУ, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, МЗС України, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.
"Ця подія є прикладом ефективної міжнародної співпраці, взаємодії державного, приватного та громадського сектору і їх важливого внеску у забезпечення наших військових необхідною допомогою", – зазначила заступник МОЗ з питань цифровізації Марія Карчевич.
Повідомляється, що медикаменти передадуть українським військовим для збереження їх життя та здоров'я.
Нагадаємо
В канцелярії прем'єр-міністра Ізраілю повідомили, що медичне страхування та інша допомога, яка надається українським біженцям в Ізраїлі, буде продовжена до кінця року.