Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа
Киев • УНН
Израильские военные расширили свои операции на юг Газы, нацелившись на командиров ХАМАСа, а начальник ЦАХАЛа Халеви пообещал такое же влияние, как и на севере.
Израильские военные начинают действовать на юге Сектора Газа, тогда как наземные операции продолжаются в северной части, заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, пишет The Times of Israel, передает УНН.
Вчера и сегодня мы ликвидировали командиров батальонов, командиров рот и многих боевиков ХАМАС. А вчера утром мы начали то же самое на юге сектора Газа. Это будет не менее мощная операция, чем операции в северной части Газы. Она принесёт не меньшие результаты
По словам Халеви, командиры ХАМАС будут встречать ЦАХАЛ повсюду.
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У нас есть возможности сделать это тщательно, и так же, как мы сделали это мощно и тщательно на севере Сектора Газа. Мы делаем это сейчас на юге Сектора Газа, и мы также продолжаем углублять достижения на севере Сектора Газа Сектора Газа
Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа
Израильские военные расширили свои операции на юг Газы, нацелившись на командиров ХАМАСа, а начальник ЦАХАЛа Халеви пообещал такое же влияние, как и на севере.
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