Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа

Израильские военные начинают действовать на юге Сектора Газа, тогда как наземные операции продолжаются в северной части, заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, пишет The Times of Israel, передает УНН.

Вчера и сегодня мы ликвидировали командиров батальонов, командиров рот и многих боевиков ХАМАС. А вчера утром мы начали то же самое на юге сектора Газа. Это будет не менее мощная операция, чем операции в северной части Газы. Она принесёт не меньшие результаты заявил он.

По словам Халеви, командиры ХАМАС будут встречать ЦАХАЛ повсюду.

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