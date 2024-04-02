Израильская полиция арестовала сестру лидера ХАМАС

Израильская полиция арестовала по подозрению в контактах с боевиками террористической группировки и поддержке террористических актов сестру лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Полиция Израиля сообщила, что во время совместного рейда с Шин-Бет арестовала 57-летнюю женщину, которая является "родственницей высокопоставленного члена ХАМАСа". Полиция не назвала личность подозреваемой, лишь сообщила, что женщина живет в южном городе Тель-Шева.

В то же время источники издания в оборонном ведомстве подтвердили, что женщина является одной из сестер Хании. Впоследствии полиция идентифицировала подозреваемую как Сабах Авад ас-Салам Ханию.

Во время обыска в доме подозреваемой полицейские нашли документы, телефоны и другие доказательства, связывающие ее с "серьезными нарушениями безопасности". Полиция также нашла в помещении сотни тысяч шекелей наличными.

Среди обнаруженных доказательств есть материалы, свидетельствующие о поддержке массового убийства боевиками ХАМАС граждан и гостей Израиля 7 октября.



Справочно

Сам Хания живет в изгнании в Катаре. Его три сестры - в Тель-Шеве. Две из них в прошлом попали в поле зрения израильских властей из-за нелегальных поездок в Газу в 2013 году через Египет. Обе были приговорены к восьмимесячным условным срокам заключения за эти поездки в 2015 году. Позже в том же году Израиль отказал Хании в просьбе разрешить его сестрам присутствовать на свадьбе его сына в Газе.

Все три сестры имеют израильское гражданство, и, согласно сообщению британских СМИ от 2006 года, некоторые из их детей служили в Армии обороны Израиля.

Напомним

Израильская армия завершила операцию возле больницы "Аль-Шифа" в Газе. ЦАХАЛ обвинял боевиков ХАМАС в том, что они ведут боевые действия с территории медицинского комплекса.

