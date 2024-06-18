В Иерусалиме состоялись антиправительственные протесты, во время которых полиция Израиля арестовала по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации полиции Израиля, в Иерусалиме во время антиправительственных протестов арестованы по меньшей мере 9 человек.

Протесты, собравшие тысячи людей на улице Азза, переросли в беспорядки, во время которых некоторые участники пытались прорвать полицейские барьеры.

По данным полиции, четыре человека были арестованы по подозрению в поджоге или попытке поджога, а остальные - за нападение на полицейских и другие нарушения.

Двое протестующих получили легкие ранения и были доставлены в больницу.

Ситуация остается напряженной в контексте продолжающихся антиправительственных демонстраций, которые требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов.

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