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Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 осіб під час антиурядових протестів в Єрусалимі

Київ • УНН

 • 117566 перегляди

Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 протестувальників під час антиурядових демонстрацій в Єрусалимі, які переросли в масові заворушення.

Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 осіб під час антиурядових протестів в Єрусалимі

У Єрусалімі відбулися антиурядові протести, під час яких поліція Ізраїлю заарештувала щонайменше 9 осіб. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією поліції Ізраїлю, в Єрусалимі під час антиурядових протестів заарештовано щонайменше 9 осіб.

Протести, що зібрали тисячі людей на вулиці Азза, переросли у заворушення, під час яких деякі учасники намагалися прорвати поліцейські бар'єри.

За даними поліції, чотири особи були заарештовані за підозрою в підпалі або спробі підпалу, а решта - за напад на поліцейських та інші порушення.

Двоє протестувальників отримали легкі поранення та були доставлені до лікарні.

Ситуація залишається напруженою в контексті триваючих антиурядових демонстрацій, які вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та проведення дострокових виборів.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу розпускає воєнний кабінет17.06.24, 12:20 • 14695 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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