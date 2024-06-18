Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 осіб під час антиурядових протестів в Єрусалимі
Київ • УНН
Ізраїльська поліція заарештувала щонайменше 9 протестувальників під час антиурядових демонстрацій в Єрусалимі, які переросли в масові заворушення.
У Єрусалімі відбулися антиурядові протести, під час яких поліція Ізраїлю заарештувала щонайменше 9 осіб. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За інформацією поліції Ізраїлю, в Єрусалимі під час антиурядових протестів заарештовано щонайменше 9 осіб.
Протести, що зібрали тисячі людей на вулиці Азза, переросли у заворушення, під час яких деякі учасники намагалися прорвати поліцейські бар'єри.
За даними поліції, чотири особи були заарештовані за підозрою в підпалі або спробі підпалу, а решта - за напад на поліцейських та інші порушення.
Двоє протестувальників отримали легкі поранення та були доставлені до лікарні.
Ситуація залишається напруженою в контексті триваючих антиурядових демонстрацій, які вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та проведення дострокових виборів.
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