Израиль согласился на соглашение о прекращении огня с”Хезболлой"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что сегодня вечером передаст в Кабинет министров соглашение о прекращении огня с "Хезболлой", сообщает Reuters, передает УНН.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнить соглашение о прекращении огня с Ливаном и решительно ответит на любые нарушения со стороны "Хезболлы",-пишет издание.

Также Нетаньяху заявил, что сегодня вечером передаст соглашение о прекращении огня своему полному составу кабинета министров. Ожидается, что соглашение вступит в силу в среду.

Напомним

CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщал, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Впрочем Израиль хочет представить некоторые предостережения и передать их ливанским властям.