Израиль согласился на соглашение о прекращении огня с”Хезболлой"
Киев • УНН
Премьер Израиля Нетаньяху анонсировал передачу соглашения о прекращении огня с "Хезболлой" в Кабинет министров. Ожидается, что документ вступит в силу в среду, а Израиль готов решительно отвечать на нарушения.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что сегодня вечером передаст в Кабинет министров соглашение о прекращении огня с "Хезболлой", сообщает Reuters, передает УНН.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнить соглашение о прекращении огня с Ливаном и решительно ответит на любые нарушения со стороны "Хезболлы",-пишет издание.
Также Нетаньяху заявил, что сегодня вечером передаст соглашение о прекращении огня своему полному составу кабинета министров. Ожидается, что соглашение вступит в силу в среду.
Напомним
CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщал, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Впрочем Израиль хочет представить некоторые предостережения и передать их ливанским властям.