Изоляцию от COVID-19 прошли более 10 тыс. застрахованных лиц - ФССУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала года более 10 тыс. работающих украинцев прошли изоляцию от COVID-19, которую оплатил Фонд социального страхования Украины на сумму более 13 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
“С начала пандемии 10609 работающих украинцев находились на самоизоляции под контролем для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сумма компенсаций утраченного за это время заработка от Фонда социального страхования Украины превысила 13 млн грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности “изоляция от COVID-19 — 11”.
Отмечается, что сумма компенсации утраченного за этот период заработка составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% — для медицинских работников.
Напомним, в июле Фонд социального страхования Украины принял к оплате заявления-расчеты для финансирования пособий по беременности и родам в размере 490 млн грн.