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Ізоляцію від COVID-19 пройшли понад 10 тис. застрахований осіб – ФССУ

Ізоляцію від COVID-19 пройшли понад 10 тис. застрахований осіб – ФССУ

Київ • УНН

 • 7877 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку року понад 10 тисяч працюючих українців пройшли ізоляцію від COVID-19, яку оплатив Фонд соціального страхування України на суму понад 13 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФССУ.

“З початку пандемії 10 609 працюючих українців знаходились на самоізоляції під медичним наглядом задля протидії поширенню коронавірусної інфекції. Сума компенсації втраченого за цей час заробітку від Фонду соціального страхування України сягнула понад 13 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності “ізоляція від COVID-19 — 11”.

Зазначається, що сума компенсації втраченого за цей період заробітку складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% — для медичних працівників.

Нагадаємо, у липні Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для фінансування допомоги по вагітності та пологах на суму 490,8 млн грн.

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