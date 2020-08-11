У липні в Україні профінансували декретних виплат на понад 490 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У липні Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для фінансування допомоги по вагітності та пологах на суму 490,8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФССУ.
"Протягом липня Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для фінансування допомоги по вагітності та пологах на суму 490,8 млн грн. Це на 12,7%, або 55,1 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Так, загалом виплати нараховано для більше 13 тисяч працюючих жінок за понад 1,7 млн днів перебування у декретних відпустках.
Зазначається, що середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах у липні склав 281,8 гривні.
Додамо, допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої заробітної плати надається працюючим жінкам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.
Нагадаємо, що у липні нардепи відхилили законопроект щодо видатків Фонду соцстрахування.