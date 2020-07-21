Нардепи відхилили законопроект щодо видатків Фонду соцстрахування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект закону №2275, який покликаний привести у відповідність видатки Фонду соціального страхування до його фінансових можливостей. Нардепи не набрали голосів ні за ухвалення законопроекту в цілому, ні за відправлення його на доопрацювання, відтак законопроект відхилено, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 2275 про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування передбачає приведення видатків Фонду соціального страхування України у відповідність до його фінансових можливостей.
Окрім того, законопроект має на меті забезпечення економного та раціонального використання коштів цього Фонду, посилення відповідальності членів його правління та посадових осіб виконавчої дирекції Фонду, удосконалення окремих положень законодавства.
Законопроектом також пропонується створення електронного реєстру листків непрацездатності та запровадження електронних медичних висновків.
Як повідомляв УНН, наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону, який покликаний привести у відповідність видатки Фонду соціального страхування до його фінансових можливостей.
Нагадаємо, у листопаді минулого року на своєму засіданні уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік". Так, видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг було збільшено на 1,37 млрд гривень.