У Раді ухвалили за основу проект закону щодо видатків Фонду соцстрахування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону, який покликаний привести у відповідність видатки Фонду соціального страхування до його фінансових можливостей. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2275 про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування передбачає приведення видатків Фонду соціального страхування України у відповідність до його фінансових можливостей.
Окрім того, законопроект має на меті забезпечення економного та раціонального використання коштів цього Фонду, посилення відповідальності членів його правління та посадових осіб виконавчої дирекції Фонду, удосконалення окремих положень законодавства.
Законопроектом пропонується створення електронного реєстру листків непрацездатності та запровадження електронних медичних висновків.
Нагадаємо, 27 листопада на своєму засіданні уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік. Так, видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд гривень.