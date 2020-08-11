В июле в Украине профинансировали декретных выплат на более чем 490 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В июле Фонд социального страхования Украины принял к оплате заявления-расчеты для финансирования пособий по беременности и родам в размере 490,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
"В июле Фонд социального страхования Украины принял к оплате заявления-расчеты для финансирования пособий по беременности и родам в размере 490,8 млн грн., что на 12,7%, или 55,1 млн гривен больше, чем в июне 2020 года", - говорится в сообщении.
Так, в общем выплаты начислено для более 13 тысяч работающих женщин за более 1,7 млн дней пребывания в декретных отпусках.
Отмечается, что среднедневной размер пособия по беременности и родам в июле составил 281,8 гривны.
Добавим, что пособие по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы предоставляется работающим женщинам за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период отпуска по беременности и родам.
Напомним, что в июле нардепы отклонили законопроект о расходах Фонда соцстрахования.