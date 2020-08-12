Изоляция и госпитализация: как будут действовать в случае подозрения COVID-19 в детских лагерях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В случае возникновения подозрения на заболевание COVID-19 в детском лагере, ребенка будут изолировать и госпитализировать в больницу с информированием медицинского работника и родителей. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в Госпродпотребслужбе.
"В соответствии с пунктом 10 Временных рекомендаций дети, у которых в ходе ежедневного температурного скрининга выявлено температуру тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, подлежат изоляции в изоляторе с соответствующим информированием медицинского работника и родителей", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что медицинский работник учреждения должен вызвать карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации ребенка в определенное учреждение здравоохранения.
"Госпитализация детей проводится исключительно в одноместные боксы до подтверждения или опровержения диагноза коронавирусной болезни. В случае лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 и отсутствия оснований для дальнейшего пребывания ребенка в стационаре основатель/субъект хозяйствования обеспечивает транспортировку ребенка к месту самоизоляции под надзор семейного врача с соблюдением противоэпидемических мероприятий", - добавляется в сообщении.
Напомним, как заявлял главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, в случае перехода региона, где работают детские лагеря, в "оранжевую" зону, дети продолжат завершать смену своего пребывания, а новых детей набирать запрещено.
Как ранее сообщалось в УНН, по информации Минздрава, работу некоторых детских лагерей будет разрешено с 1 августа только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах.