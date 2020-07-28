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У МОЗ повідомили, чи слід чекати відкриття дитячих таборів із 1 серпня

У МОЗ повідомили, чи слід чекати відкриття дитячих таборів із 1 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Роботу дитячих таборів із 1 серпня буде дозволено лише у регіонах, які перебувають у "зеленій" та "жовтій" зонах. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Так, міністр нагадав, що на попередньому засіданні Кабмін прийняв нову постанову щодо встановлення карантину на території країни, що передбачає розподіл на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву, червону.

"Щодо дитячих таборів – коли регіон перебуває у "зеленій" чи "жовтій" зоні, дозволена буде робота з 1 серпня для дитячих таборів, а регіони, що перебувають у "помаранчевій" і "червоній" - там, відповідно, заборонено і прийом і робота відповідних дитячих таборів", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України.

Як повідомлялося в УНН, раніше Степанов детально роз’яснив, як працюватиме новий режим чотирьох зон.

Українські Національні Новини

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