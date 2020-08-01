Ляшко розповів про роботу дитячих таборів у разі переходу регіонів до "помаранчевої" зони

"Якщо під час оздоровчої зміни регіон переходить з "зеленої" або "жовтої" у "помаранчеву" і заклад оздоровлення знаходиться у цій зоні, то діє заборона на прийом дітей у нові зміни, а діти, які перебувають на оздоровленні, продовжуватимуть завершувати зміну. Також коли район переходить у "помаранчеву" зону, діє заборона приймання оздоровчими закладами у "зеленій" і "жовтій" зоні дітей із "помаранчевої" зони", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, роботу деяких дитячих таборів буде дозволено з 1 серпня лише у регіонах, які перебувають у "зеленій" та "жовтій" зонах.