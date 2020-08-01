Ляшко рассказал о работе детских лагерей в случае перехода регионов в "оранжевую" зону

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35505 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102041 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106938 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134099 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110846 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131683 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104438 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102064 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Ляшко рассказал о работе детских лагерей в случае перехода регионов в "оранжевую" зону

Ляшко рассказал о работе детских лагерей в случае перехода регионов в "оранжевую" зону

Киев  •  УНН

 • 13511 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В случае перехода региона, где работают детские лагеря в "оранжевую" зону, дети продолжат завершать изменение своего пребывания, а новых детей набирать запрещено. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Если во время оздоровительной смены регион переходит из "зеленой" или "желтой" в "оранжевую" и учреждение оздоровления находится в этой зоне, то действует запрет на прием детей в новые смены, а дети, которые будут находятся на оздоровлении, будут продолжать завершать смену. Также когда район переходит в "оранжевую" зону, действует запрет приема оздоровительными заведениями в "зеленой" и "желтой" зоне детей с "оранжевой "зоны", - сказал Ляшко.

Напомним, по информации Минздрава, работа некоторых детских лагерей будет разрешена с 1 августа только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах.

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