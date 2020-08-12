Ізоляція та госпіталізація: як діятимуть у разі підозри COVID-19 у дитячих таборах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У разі виникнення підозри на захворювання COVID-19 у дитячому таборі, дитину ізолюватимуть та госпіталізуватимуть до лікарні з інформуванням медичного працівника та батьків. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.
“Відповідно до пункту 10 Тимчасових рекомендацій діти, у яких в ході щоденного температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуса або ознаки респіраторних захворювань, підлягають ізоляції в ізоляторі з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків”, — сказано у відповіді на запит.
Зазначається, що медичний працівник закладу має викликати карету швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації дитини у визначений заклад охорони здоров’я.
“Госпіталізація дітей проводиться виключно в одномісні бокси до підтвердження або спростування діагнозу коронавірусної хвороби. У випадку лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 та відсутності підстав для подальшого перебування дитини у стаціонарі засновник/суб’єкт господарювання забезпечує транспортування дитини до місця самоізоляції під нагляд сімейного лікаря з дотриманням протиепідемічних заходів”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, як заявляв головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, у разі переходу регіону, де працюють дитячі табори, у “помаранчеву” зону, діти продовжать завершувати зміну свого перебування, а нових дітей набирати заборонено.
Як раніше повідомлялося в УНН, за інформацією МОЗ, роботу деяких дитячих таборів буде дозволено з 1 серпня лише у регіонах, які перебувають у “зеленій” та “жовтій” зонах.