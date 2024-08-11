Изо дня в день противник применяет боеприпасы с отравляющими веществами - Лиховий

Вчера зафиксировано 313 вражеских сбросов, среди которых 11 боеприпасов содержали отравляющие вещества, что нарушает международные конвенции о химическом оружии.

Об этом сообщил представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

За вчерашние сутки сбросов было 313, из них изо дня в день противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера было сброшено с коптеров, 11 были с использованием ядовитых веществ. И почти ежедневно это количество гранат типа К-51 с газом слезоточивого действия превышает десяток - рассказал представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он говорит, что такая практика - не нормальная, ведь она нарушает конвенции о химическом оружии. Эта информация передается нашим соответствующим органам и силам поддержки, которые исследуют каждый такой случай.

Напомним,

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