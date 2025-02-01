Изготовил для военных рф более 13 тысяч "Шахедов": СБУ сообщило о подозрении российскому бизнесмену
Киев • УНН
СБУ объявила подозрение гендиректору ОЭЗ "Алабуга" Тимуру Шагивалеву за организацию массового производства дронов-камикадзе. На предприятии в 2023 году изготовлено более 13 тысяч "Шахедов" для армии рф.
Российскому бизнесмену, гендиректору общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга" Тимуру Шагивалееву объявили о подозрении. Чиновник организовал массовое производство ударных беспилотников "Шахед" на мощностях этого предприятия в 2023 году. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Следователи собрали масштабную доказательную базу на российского бизнесмена, который изготовил и поставил в вооруженные силы рф более 13 тысяч ударных беспилотников типа "Герань", которые являются российской версией иранских "Шахедов". Речь идет о генеральном директоре акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга" Тимуре Шагивалееве
По данным следствия, чиновник организовал массовое производство ударных беспилотников на мощностях этого предприятия в 2023 году, которые рф массово и регулярно использует эти средства поражения для ударов по территории Украины, в том числе по гражданской инфраструктуре.
На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, Шагивалееву заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц). Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Правоохранители идентифицировали российского военного, который организовал депортацию жительницы Изюмщины в Белгород, где более года держал в неволе и насиловал.