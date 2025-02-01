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Виготовив для військових рф понад 13 тисяч “Шахедів”: СБУ повідомило про підозру російському бізнесмену

Виготовив для військових рф понад 13 тисяч “Шахедів”: СБУ повідомило про підозру російському бізнесмену

Київ • УНН

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СБУ оголосила підозру гендиректору ОЕЗ "Алабуга" Тимуру Шагівалєєву за організацію масового виробництва дронів-камікадзе. На підприємстві у 2023 році виготовлено понад 13 тисяч "Шахедів" для армії рф.

Російському бізнесмену, гендиректору товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" Тимуру Шагівалєєву оголосили про підозру. Посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників "Шахед" на потужностях цього підприємства у 2023 році. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Слідчі зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив до збройних сил рф понад 13 тисяч ударних безпілотників типу "Герань", котрі є російською версією іранських "Шахедів". Йдеться про генерального директора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" Тимура Шагівалєєва 

- повідомили в СБУ.

За даними слідства, посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році, які рф масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Правоохоронці ідентифікували російського військового, який організував депортацію мешканки Ізюмщини до бєлгорода, де понад рік тримав у неволі та ґвалтував.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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