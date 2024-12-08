Избитые окна домов, изуродовано предприятие и колледж: сообщено о последствиях ночной атаки рф по Днепропетровщине
Киев • УНН
В Каменском районе повреждены 5 многоэтажек, колледж и коммунальное предприятие, пострадала женщина. Зафиксировано около 30 заявлений о повреждении имущества, к ликвидации последствий привлечено 100 коммунальщиков.
В Каменском районе области из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. От местных жителей поступило уже почти 30 заявлений о поврежденном имуществе. Сейчас в Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки врага.
Передает УНН с ссылкой на пресс-службу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Детали
Из-за атаки ВС рф пострадали гражданские объекты в Каменском районе. В 5 многоквартирных домах побиты окна. Изуродованные коммунальное предприятие, колледж, 2 авто и линия электропередач.
Пострадала 64 - летняя женщина, - ей оказали всю необходимую помощь, она будет лечиться дома, пишет руководитель ОВА. Также захватчики обстреляли Никополь. Попали по городу из тяжелой артиллерии.
Сейчас идет работа по ликвидации последствий террористических атак врага.
По состоянию на утро 08 декабря известно следующее:
Всего привлечено до 100 коммунальщиков и 20 единиц техники.
Выполнение работ по временному закрытию побитых окон пленкой и OSB-плитами (предоставлено городом).
Восстановлено уличное освещение, которое исчезло из-за поврежденных проводов.
На сейчас от местных поступило уже почти 30 заявлений о поврежденном имуществе.
Напомним
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