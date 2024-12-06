Обстрел в Кривом Роге: есть погибший и 8 пострадавших, среди них - ребенок
Киев • УНН
В результате российской атаки на Кривой Рог погиб мужчина, 8 человек ранены, среди них 6-летний ребенок. Один человек не выходит на связь, спасатели обследуют поврежденное админздание.
В Кривом Роге в результате атаки рф погиб мужчина, еще один человек не выходит на связь. 8 человек получили ранения, из которых половина находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них-6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести
По его словам, одного человека не удается найти - спасатели продолжают обследовать поврежденное здание.
Раньше
В Кривом Роге сообщили о взрывах.
Впоследствии председатель Совета обороны Кривого Рога подтвердил факт ракетной атаки на город.
В результате российского удара повреждено административное здание.