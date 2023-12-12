Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
ВСП может затянуть рассмотрение жалобы на судей Верховного Суда Украины по делу Шепелева.
На границе с Польшей блокада остается на трех пунктах пропуска, "Ягодин" разблокирован - Деркач
По словам заместителя министра, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей был открыт, и через него проехало более 100 автомобилей. Однако три других пункта пропуска с Польшей остаются заблокированными
Выбитые окна и разбитые крыши домов: в ОВА показали последствия утренней атаки по жилому району Херсона
Российские войска обстреляли центральную часть Херсона, ранив 29-летнего мужчину и нанеся ущерб жилым домам.
КСУ проверит законность ограничения максимального размера пенсии
Конституционный Суд Украины должен оценить законность закона, который ограничивает пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов, после обращения, указывающего на потенциальные нарушения Конституции.
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
Украинское законодательство критикуют за недружественный подход к акционерам и инвесторам, особенно в банковском секторе.
Скандинавские авиалинии прекращают продажу какао Nesquik, поскольку Nestle входит в "черный список" в Украине
Скандинавские авиалинии (SAS) прекратили продавать Nesquik из-за внесения Nestlé в черный список в Украине, после аналогичных действий с продукцией PepsiCo и Mondelez.
В Украине на фоне потепления потребление электричества снизилось, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря теплой погоде, что позволило избежать потенциального дефицита, несмотря на высокое общее потребление.
Минэкономики: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров
Министерство экономики Украины работает с международными страховщиками над снижением стоимости страхования морских перевозок и распространением подобных механизмов на другие виды экспорта с целью повышения безопасности и стимулирования экспорта.
ВАКС присудил 7 лет колонии главе райсуда Винницкой области
Игорь Ратушняк, председатель Тывровского районного суда г. Винницы, приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взятки в размере 4620 долларов США, с запретом занимать судейские должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
В Винницкой области Служба автомобильных дорог подписала контракт с компанией "Спецстроймонтаж", которая в прошлом участвовала в хищении бюджетных средств и которую связывают с Дмитрием Кистионом, сыном влиятельного бывшего вице-премьера.