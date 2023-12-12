Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец, которые изменили приговор обвиняемому в серии заказных убийств, госизмене и других преступлениях экс-депутату-агенту фсб Александру Шепелеву и пытались отпустить его на свободу, должны быть уволены, если Высший совет правосудия (ВСП) установит, что решение было незаконным. Однако рассмотрение жалобы прокуратуры на их действия в ВСП может затянуться на месяцы из-за большой загруженности органа. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Центра противодействия коррупции (ЦПК) Вадим Валько.

Очевидно, что в данном случае, если действительно решение незаконно и в действиях судей в таком решении, в мотивировании этого решения прослеживается, например, существенный дисциплинарный проступок, то это основание для дисциплинарной ответственности таких судей, в том числе - рекоменданция об их увольнении. Ну и по закону это полномочия ВСП. Поэтому как раз - что делать - подали жалобу - ее должны рассмотреть. Надеюсь, что ее рассмотрят в течение срока, надлежащего, и ВСП единственный орган, который может такие решения принимать - сказал Валько.

Он напомнил, что ВСП - это ключевой орган судейского управления, который принимает решение об увольнении судей на основании, например, жалоб в рамках дисциплинарных производств.

"Сейчас ВСП по сути обновлен, там новый состав, который вызывает больше доверия. Но не без вопросов, в том числе уже по принятым решениям", - отметил Валько.

В качестве примера юрист привел решение по судье Печерского районного суда Татьяне Ильевой, которую обвиняют в принятии незаконного решения, которым отменен арест более 100 тысяч долларов. По его словам, она не имела права вообще рассматривать это дело, но ВСП отказался ее отстранить от осуществления правосудия.

"То есть у ВСП есть как хорошие решения этого нового состава, так и сомнительные. Поэтому отвечая на ваш вопрос есть ли шанс, что законным способом будет законное решение - очевидно, что шанс на это увеличился после обновления состава ВСП. Относительно времени сколько есть - здесь вопрос в том, что поскольку ВСП не было у нас длительное время, он не рассматривал дисциплинарные производства на судей, и только недавно, буквально месяц назад, ВСП вернули полномочия рассматривать дисциплинарные жалобы, то накопилось их около 12 тысяч", - рассказал Валько.

По его словам, ВСП разработал и утвердил порядок по приоритетности автораспределения этих жалоб, и по большинству из них автораспределение состоялось. По мнению юриста, очевидно, что сначала будут рассматривать жалобы в которых срок давности привлечения к ответственности может закончиться, затем другие жалобы, которые, например, поступают сейчас.

"Поэтому очевидно, что это дело не месяцев ближайших, и этот срок точно будет растянут во времени, из-за того что большое количество жалоб просто не рассматривалось ранее", - сказал Валько.

Юрист также отметил опасность прецидента, который могли создать судьи Верховного суда пойдя на ряд процессуальных нарушений.

"Закон говорит о том, что суды низших инстанций должны учитывать выводы, изложенные в постановлениях ВС", - отметил он.

Валько добавил, что суды не сразу учитывают каждое решение Верховного суда.

Контекст

В частности, коллегия Верховного суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, засчитав ему срок пребывания в СИЗО РФ с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать. Прокурор обжаловала действия судей Верховного суда в ВСП. По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф - Елена Ковбий.

Напомним

Ранее выяснилось, что Шепелев был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности объяснительная записка директору фсб. Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб. Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению председателя правления Фундации DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.