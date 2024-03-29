Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия
Украина переходит на летнее время 31 марта
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль
На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА
рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания
Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор
рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго
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Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия
Атака беспилотника в селе Севериновка Жмеринского района Винницкой области привела к обесточиванию 17 домов и повреждению жилого дома, гаража, забора и газовой трубы.
Украина переходит на летнее время 31 марта
31 марта Украина переходит на летнее время, переводя часы на один час вперед в соответствии с правительственным постановлением от 1996 года и международной практикой.
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины
Воздушные силы Украины не подтверждают сообщения о пересечении российскими ракетами воздушного пространства других стран.
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк
Ситуация остается напряженной в полосе ответственности Южного оперативного командования: россияне продолжают штурмы на роботинском и старомайорском направлениях при поддержке тактической авиации, с большими интервалами между штурмами и активным применением различных беспилотников для разведки и атак.
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку
Российские оккупанты провели мощную воздушную разведку с помощью 140 беспилотников, прежде чем начать массированную ночную атаку на энергетические объекты на юге Украины, в частности в Николаевской и Днепропетровськой областях.
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль
россия осуществила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в различных регионах, нанося ущерб и вызывая аварийные отключения электроэнергии, что подчеркивает потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны.
На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА
В Полтавской области не зафиксировано ни одного попадания, жертв или повреждений, несмотря на более 11 часов воздушной тревоги за сутки.
рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания
Во время ночной атаки российские войска обстреляли объекты Группы Нафтогаз, но серьезных повреждений не нанесли.
Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор
Очередная российская атака вблизи Белогоровки на Луганщине отбита, а оккупанты готовятся к национализации заброшенного жилья и объектов социальной инфраструктуры на захваченных территориях.
рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго
Российские атаки повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, включая Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую области, вызвав повреждение оборудования и отключение электроэнергии для потребителей.