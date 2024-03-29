Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия

В Винницкой области во время атаки вражеских беспилотников один из них упал и сдетонировал вблизи жилого дома в поселке Севериновка Жмеринского района. Пострадавших нет. Без электроснабжения в населенном пункте оказались 17 домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Этой ночью враг снова атаковал Винницкую область дронами В с. Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал", - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, от взрыва повылетали стекла, повреждены сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить.

В ГСЧС сообщили, что никто из жителей не пострадал. С владельцем домовладения и его сыном на месте работал психолог.

Кроме того, в результате атаки без электроснабжения в населенном пункте остаются 17 домов.

Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА