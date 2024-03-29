Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
vinnitsaВинница
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  169710 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  121528 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  123918 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  149751 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142219 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144678 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152989 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127496 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140176 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126766 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия

Атака беспилотника в селе Севериновка Жмеринского района Винницкой области привела к обесточиванию 17 домов и повреждению жилого дома, гаража, забора и газовой трубы.

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Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия

Украина переходит на летнее время 31 марта

31 марта Украина переходит на летнее время, переводя часы на один час вперед в соответствии с правительственным постановлением от 1996 года и международной практикой.

Общество •   •  20670 просмотра
Украина переходит на летнее время 31 марта

В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

Воздушные силы Украины не подтверждают сообщения о пересечении российскими ракетами воздушного пространства других стран.

Война •   •  20817 просмотра
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

Ситуация остается напряженной в полосе ответственности Южного оперативного командования: россияне продолжают штурмы на роботинском и старомайорском направлениях при поддержке тактической авиации, с большими интервалами между штурмами и активным применением различных беспилотников для разведки и атак.

Война •   •  17685 просмотра
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

Российские оккупанты провели мощную воздушную разведку с помощью 140 беспилотников, прежде чем начать массированную ночную атаку на энергетические объекты на юге Украины, в частности в Николаевской и Днепропетровськой областях.

Война •   •  15833 просмотра
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

россия осуществила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в различных регионах, нанося ущерб и вызывая аварийные отключения электроэнергии, что подчеркивает потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны.

Война •   •  16901 просмотра
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА

В Полтавской области не зафиксировано ни одного попадания, жертв или повреждений, несмотря на более 11 часов воздушной тревоги за сутки.

Война •   •  15421 просмотра
На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА

рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания

Во время ночной атаки российские войска обстреляли объекты Группы Нафтогаз, но серьезных повреждений не нанесли.

Война •   •  13292 просмотра
рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания

Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор

Очередная российская атака вблизи Белогоровки на Луганщине отбита, а оккупанты готовятся к национализации заброшенного жилья и объектов социальной инфраструктуры на захваченных территориях.

Война •   •  13814 просмотра
Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор

рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго

Российские атаки повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, включая Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую области, вызвав повреждение оборудования и отключение электроэнергии для потребителей.

Война •   •  14131 просмотра
рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго