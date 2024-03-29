Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА
Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко
На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые
Еще плюс 820 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
На фронте произошло 59 боевых столкновений - Генштаб
На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА
На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб
На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки
Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА
В Винницкой области во время вражеского обстрела было попадание в частный дом, но обошлось без жертв.
Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко
Во время ночной атаки с использованием беспилотников и ракет россияне нанесли удары по объектам электроэнергетики в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях Украины.
На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые
Несколько энергетических объектов были повреждены и несколько человек получили ранения в результате ночной атаки российского беспилотника на Днепропетровскую область Украины.
Еще плюс 820 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 440 790 человек личного состава и 6922 танка.
На фронте произошло 59 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, во время которых противник нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, а также 128 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА
В Пологовском районе Запорожской области 67-летний мужчина получил ранения в результате падения обломков вражеского беспилотника.
На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА
Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Черновицкой областью во время воздушной тревоги 29 марта, о жертвах не сообщается.
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 14 ударов по личному составу, вооружению, военной технике, пунктам управления, средствам противовоздушной обороны, артиллерийским позициям и складу боеприпасов российско-оккупационных войск.
На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки
Аварийные отключения электроэнергии и почасовые графики отключения электроэнергии введены в Днепропетровской и Харьковской областях соответственно из-за ночных атак России на энергетические объекты.
Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады
Несколько иностранных стран, включая Польшу, пришлют солдат для усиления безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже, обеспечив их такими возможностями, как собаки для обнаружения взрывчатых веществ.