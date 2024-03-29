Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vinnitsaВинница
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  159576 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  117772 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  120170 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  148384 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  141845 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144427 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152817 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127456 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140145 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126747 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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21 марта 2024, 11:56  •  575417 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  539232 просмотра

Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА

В Винницкой области во время вражеского обстрела было попадание в частный дом, но обошлось без жертв.

Война •   •  23661 просмотра
Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко

Во время ночной атаки с использованием беспилотников и ракет россияне нанесли удары по объектам электроэнергетики в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Война •   •  27227 просмотра
Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко

На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые

Несколько энергетических объектов были повреждены и несколько человек получили ранения в результате ночной атаки российского беспилотника на Днепропетровскую область Украины.

Общество •   •  26684 просмотра
На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые

Еще плюс 820 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 440 790 человек личного состава и 6922 танка.

Война •   •  31610 просмотра
Еще плюс 820 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 59 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, во время которых противник нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, а также 128 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  30555 просмотра
На фронте произошло 59 боевых столкновений - Генштаб

На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА

В Пологовском районе Запорожской области 67-летний мужчина получил ранения в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Общество •   •  30482 просмотра
На Запорожье из-за падения БПЛА ранен мужчина из-за падения БПЛА

На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Черновицкой областью во время воздушной тревоги 29 марта, о жертвах не сообщается.

Война •   •  29946 просмотра
На Буковине силы ПВО ночью сбили ракеты - ОВА

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 14 ударов по личному составу, вооружению, военной технике, пунктам управления, средствам противовоздушной обороны, артиллерийским позициям и складу боеприпасов российско-оккупационных войск.

Война •   •  26401 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки

Аварийные отключения электроэнергии и почасовые графики отключения электроэнергии введены в Днепропетровской и Харьковской областях соответственно из-за ночных атак России на энергетические объекты.

Война •   •  28512 просмотра
На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки

Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады

Несколько иностранных стран, включая Польшу, пришлют солдат для усиления безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже, обеспечив их такими возможностями, как собаки для обнаружения взрывчатых веществ.

Новости Мира •   •  24327 просмотра
Несколько иностранных стран помогут Франции усилить безопасность во время Олимпиады