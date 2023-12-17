Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек

В аргентинском городе Баия-Бланка городе Баия-Бланка в результате сильного урагана обвалилась крыша в спортивном клубе Bahiense del Norte, где проходили спортивные соревнования, из-за чего погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

По меньшей мере 13 человек погибли в результате обвала крыши в спортивном клубе Bahiense del Norte в результате шторма в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. Сообщается, что многие люди получили травмы. Трое пострадавших были сразу доставлены в госпиталь.

К сожалению, служба скорой помощи скорой помощи подтверждает гибель 13 человек в клубе Bahiense del Norte - сказал мэр города Баия-Бланка.

В клубе как раз начались соревнования по фигурному катанию на роликах, когда начался ураган и ветер обрушил конструкцию на участников и зрителей.

Власти подтвердили, что на объекте начали разбирать завалы и освобождать людей, которые попали в ловушку, попросив население не приближаться к нему и оставаться дома.

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования семьям жертв.

В офисе президента отметили, что порывы ветра превышали 150 км/ч в Баия-Бланка, что привело к отключению электроэнергии. В районах провинции Буэнос-Айрес действует оранжевый уровень опасности.

На данный момент правительство работает вместе с провинциальными и муниципальными органами власти, чтобы помочь пострадавшим и подсчитать ущерб. Жителям рекомендуют оставаться дома.

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