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Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 14:07  •  15764 просмотра

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Сильный ураган в Баия-Бланка, Аргентина, вызвал обвал крыши в клубе Bahiense del Norte, в результате чего погибло по меньшей мере 13 человек и многие получили ранения. ЧП произошло во время проведения спортивных соревнований.

В аргентинском городе Баия-Бланка городе Баия-Бланка в результате сильного урагана обвалилась крыша в спортивном клубе Bahiense del Norte, где проходили спортивные соревнования, из-за чего погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

По меньшей мере 13 человек погибли в результате обвала крыши в спортивном клубе Bahiense del Norte в результате шторма в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. Сообщается, что многие люди получили травмы. Трое пострадавших были сразу доставлены в госпиталь.

К сожалению, служба скорой помощи скорой помощи подтверждает гибель 13 человек в клубе Bahiense del Norte

- сказал мэр города Баия-Бланка.

В клубе как раз начались соревнования по фигурному катанию на роликах, когда начался ураган и ветер обрушил конструкцию на участников и зрителей.

Власти подтвердили, что на объекте начали разбирать завалы и освобождать людей, которые попали в ловушку, попросив население не приближаться к нему и оставаться дома.

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования семьям жертв.

В офисе президента отметили, что порывы ветра превышали 150 км/ч в Баия-Бланка, что привело к отключению электроэнергии. В районах провинции Буэнос-Айрес действует оранжевый уровень опасности.

На данный момент правительство работает вместе с провинциальными и муниципальными органами власти, чтобы помочь пострадавшим и подсчитать ущерб. Жителям рекомендуют оставаться дома.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Через ураган в Аргентині обвалився дах у спортклубі: загинуло 13 людей
A roof collapses at a sports club in Argentina due to a hurricane, killing 13 people
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Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек

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