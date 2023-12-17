Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек
Киев • УНН
Сильный ураган в Баия-Бланка, Аргентина, вызвал обвал крыши в клубе Bahiense del Norte, в результате чего погибло по меньшей мере 13 человек и многие получили ранения. ЧП произошло во время проведения спортивных соревнований.
В аргентинском городе Баия-Бланка городе Баия-Бланка в результате сильного урагана обвалилась крыша в спортивном клубе Bahiense del Norte, где проходили спортивные соревнования, из-за чего погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.
Детали
По меньшей мере 13 человек погибли в результате обвала крыши в спортивном клубе Bahiense del Norte в результате шторма в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. Сообщается, что многие люди получили травмы. Трое пострадавших были сразу доставлены в госпиталь.
К сожалению, служба скорой помощи скорой помощи подтверждает гибель 13 человек в клубе Bahiense del Norte
В клубе как раз начались соревнования по фигурному катанию на роликах, когда начался ураган и ветер обрушил конструкцию на участников и зрителей.
Власти подтвердили, что на объекте начали разбирать завалы и освобождать людей, которые попали в ловушку, попросив население не приближаться к нему и оставаться дома.
Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования семьям жертв.
В офисе президента отметили, что порывы ветра превышали 150 км/ч в Баия-Бланка, что привело к отключению электроэнергии. В районах провинции Буэнос-Айрес действует оранжевый уровень опасности.
На данный момент правительство работает вместе с провинциальными и муниципальными органами власти, чтобы помочь пострадавшим и подсчитать ущерб. Жителям рекомендуют оставаться дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У США усиливается ураган Хилари: вдоль береговой линии Нижней Калифорнии объявили предупреждение
Из-за урагана в Аргентине обвалилась крыша в спортклубе: погибли 13 человек
Сильный ураган в Баия-Бланка, Аргентина, вызвал обвал крыши в клубе Bahiense del Norte, в результате чего погибло по меньшей мере 13 человек и многие получили ранения. ЧП произошло во время проведения спортивных соревнований.
Украинское подполье организует параллельную систему медицинской помощи на оккупированных территориях - ЦНС
На оккупированных территориях не хватает более 3 тысяч врачей, а вся система здравоохранения переориентирована на обслуживание оккупационных сил. Поэтому украинское подполье должно организовывать параллельную систему оказания медицинской помощи.
В результате артобстрела Сумщины погибла 69-летняя женщина: начато расследование
Начато досудебное расследование по факту гибели 69-летней женщины в Краснополье Сумской области в результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры.
На Гавайях турист чудом выжил после падения с высоты 300 метров
Калифорнийский турист выжил после падения с 305-метровой высоты с гавайского горного хребта Коолау, а через три дня был спасен у подножия водопада пожарной службой Гонолулу. Он получил многочисленные травмы, в том числе травму руки и глаза.
Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях - ГПСУ
Недавно украинские пограничники отбили атаку российской диверсионной группы в Сумской области и выбили диверсантов за пределы государственной границы.
В Великобритании на аукционе продали 100-летнюю елку за 4 тысячи долларов на аукционе
Рождественская елка, купленная в 1920 году, была продана на аукционе в Великобритании за более чем 4 000 долларов.
Оккупанты ударили по центру Херсона: погиб мужчина
российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погиб 81-летний мужчина, а за 24 часа регион подвергся 96 обстрелам.
В Словакии перевернулся автобус из Украины: в салоне было 53 пассажира
На востоке Словакии перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами, 8 человек получили травмы средней тяжести; Посольство Украины оказывает консульскую помощь и обеспечивает оказание медицинской помощи и транспортировку.
Оккупанты усиливают давление на украинцев, работающих на ЗАЭС, с целью выдачи им паспортов рф - ГУР
россия давит на украинских работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы они приняли российские паспорта и подписали контракты с "росатомом" до 31 декабря 2023 года, используя психологическую тактику и ограничения на рабочем месте.
В энергосистеме дефицита нет, графики отключений света не применяются - Минэнерго
Энергосистема Украины остается стабильной, дефицита электроэнергии и графиков отключений не зафиксировано; все регионы обеспечиваются электроэнергией, несмотря на некоторые технические проблемы и боевые действия, влияющие на объекты.