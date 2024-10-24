Из-за удара КАБом на Харьковщине травмировались три человека, вражеской ракетой Х-38 повреждена переправа

За прошедшие сутки, 23 октября, из-за обстрелов российских войск в Харьковской области пострадали трое гражданских. Повреждения получили более 10 частных домов, детский сад и хозяйственные постройки. В результате ракетного удара повреждена переправа в Купянск-Узловом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, армия рф обстреляла:

с. Лесное - авиабомба попала в дорогу. Повреждены 12 частных домов, детский сад, хозяйственная постройка, гаражи. Пострадало трое гражданских.

с. Безруки - попадание в огороде домовладения. Повреждены 7 домов, хозяйственные постройки, гараж. Без пострадавших.

с. Купянск-Узловой - ракета Х-38. Повреждена переправа.

м. Купянск - обнаружен вражеский неразорвавшийся барражирующий боеприпас на базе FPV-дрона. Без пострадавших.

Кроме того, как сообщается, в поселке Большая Камышеваха 23 октября в поле во время полевых работ трактор наехал на мину. Пострадал водитель 1970 г.р.

Эвакуация

Продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны военных рф и в которых объявлена обязательная эвакуация. Из Купянского района силами полиции эвакуированы 75 человек, в том числе 5 детей.

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