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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за удара КАБом на Харьковщине травмировались три человека, вражеской ракетой Х-38 повреждена переправа

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 07:36  •  2242 просмотра

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В результате российских обстрелов в Харьковской области пострадали 3 гражданских, повреждены более 10 домов и переправа. Из Купянского района эвакуированы 75 человек, в том числе 5 детей.

За прошедшие сутки, 23 октября, из-за обстрелов российских войск в Харьковской области пострадали трое гражданских. Повреждения получили более 10 частных домов, детский сад и хозяйственные постройки. В результате ракетного удара повреждена переправа в Купянск-Узловом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали 

По данным правоохранителей, армия рф обстреляла: 

  • с. Лесное - авиабомба попала в дорогу. Повреждены 12 частных домов, детский сад, хозяйственная постройка, гаражи. Пострадало трое гражданских.
  • с. Безруки - попадание в огороде домовладения. Повреждены 7 домов, хозяйственные постройки, гараж. Без пострадавших.
  • с. Купянск-Узловой - ракета Х-38. Повреждена переправа.
  • м. Купянск - обнаружен вражеский неразорвавшийся барражирующий боеприпас на базе FPV-дрона. Без пострадавших.

Кроме того, как сообщается, в поселке Большая Камышеваха 23 октября в поле во время полевых работ трактор наехал на мину. Пострадал водитель 1970 г.р.

Эвакуация

Продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые страдают от постоянных обстрелов со стороны военных рф и в которых объявлена обязательная эвакуация. Из Купянского района силами полиции эвакуированы 75 человек, в том числе 5 детей.

На Херсонщине россияне ударили по сотовой вышке и энергоинфраструктуре, за сутки двое погибших24 октября 2024, 06:01 • 11828 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkovskaya-oblastХарьковская область
kupyanskКупянск