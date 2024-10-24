Через удар КАБом на Харківщині травмувались три людини, ворожою ракетою Х-38 пошкоджено переправу
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області постраждало 3 цивільних, пошкоджено понад 10 будинків та переправу. З Куп'янського району евакуйовано 75 людей, у тому числі 5 дітей.
Минулої доби, 23 жовтня, через обстріли російських військ у Харківській області постраждало троє цивільних. Пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків, дитячий садок та господарчі споруди. Внаслідок ракетного удару пошкоджено переправу в Куп'янськ-Вузловому. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
За даними правоохоронців, армія рф обстріляла:
- с. Лісне - авіабомба влучила в дорогу. Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок, господарча споруда, гаражі. Постраждало троє цивільних.
- с. Безруки - влучання в городі домоволодіння. Пошкоджено 7 будинків, господарчі споруди, гараж. Без потерпілих.
- с. Куп'янськ-Вузловий - ракета Х-38. Пошкоджено переправу.
- м. Куп'янськ - виявлено ворожий нерозірваний баражуючий боєприпас на базі FPV-дрону. Без постраждалих.
Крім того, як повідомляється, у селищі Велика Комишуваха 23 жовтня у полі під час польових робіт трактор наїхав на міну. Постраждав водій 1970 р.н.
Евакуація
Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. З Куп’янського району силами поліції евакуйовано 75 людей, в тому числі 5 дітей.
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