Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"
Киев • УНН
6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля. Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта.
В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закроют движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев, сообщили в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в КГГА, с 9 декабря движение поездов по синей ветке метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" закроют, поскольку возникла необходимость срочно провести ремонт на перегонном тоннеле.
Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброповзучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений. Следует отметить, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водопонижении, с применением механизированного и немеханизированного способа
По предварительным расчетам, ремонт продлится около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.
На время ремонта тоннеля планируется запустить дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".
Станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут доступны только, как круглосуточное укрытие.
Напомним
В Киеве на 2024-2025 годы предлагают начало строительства метро на Троещину, а также продолжение ремонта Подольско-Воскресенского моста и другие транспортные проекты.
Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"
6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля. Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта.
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