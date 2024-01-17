Из-за ночной атаки рф полсотни домов в Одессе остались без тепла: его восстановят в течение суток - Харлов

Из-за ночной российской атаки дронами в одном из микрорайонов Одессы повреждены системы теплоснабжения, 58 домов остаются без тепла. Теплоснабжение обещают восстановить в течение суток. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов, передает УНН.

"Сегодня ночью российский враг прибегнул к очередным коварным ударам по мирному населению Одесской области, атаковал нас ударными дронами. Благодаря силам ПВО все воздушные цели были сбиты.

Но, к сожалению, обломки сбитых дронов упали на жилые дома. В результате пять жилых домов получили повреждения, один - пострадал больше всего. Из него эвакуированы 130 человек.

Кроме того, в результате удара были повреждены системы теплоснабжения района, и сейчас 58 домов остается без тепла. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, в течение суток все последствия будут ликвидированы и теплоснабжение будет возвращено в указанные дома", - сказал он.

Харлов добавил, что в результате атаки врага пострадали пять человек.

"Двое были госпитализированы, троим - оказана медпомощь на месте. Их жизни и здоровью пока ничего не угрожает", - сообщил он.

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